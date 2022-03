Bolsonaro estaria furioso com PL por conta da ação que censurava manifestação política no Lollapalooza

Irritado, o chefe de governo ligou para Valdemar Costa Neto pedindo que a ação do PL fosse retirada edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro estaria furioso com o PL por conta da ação ação contra o festival Lollapalooza, em São Paulo, que determinava multa caso artistas repetissem críticas a ele e fizessem elogios ao ex-presidente Lula, informa a jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S.Paulo. Irritado, o chefe de governo ligou para Valdemar Costa Neto, chefe da sigla, pedindo que a ação fosse retirada.

Costa Neto afirmou que a ideia foi do setor jurídico da agremiação e que encaminhará o pedido do presidente. De acordo com um dos integrantes da equipe de Bolsonaro, o chefe de governo não foi sequer consultado.

Segundo um ministro próximo de Bolsonaro, o chefe de campanha não poderia mais sustentar o discurso de liberdade de expressão total caso apoiasse a proibição de manifestações de artistas ao governo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve derrubar a decisão do ministro Raul Araújo que determinou a censura aos artistas. Segundo interlocutores dos magistrados da corte eleitoral, a percepção predominante entre os ministros é de que a proibição pode manchar a credibilidade que a instituição tem se esforçado para alcançar junto ao eleitorado em um momento decisivo, na medida em que as eleições se aproximam, informa o jornal Estado de S. Paulo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE