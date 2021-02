Bolsonaro fala em 'possível veto' à solução para comprar vacina da Pfizer

Vacina contra o coronavírus da Pfizer é o único imunizante que recebeu o registro de uso definitivo no Brasil edit

247 - Jair Bolsonaro mencionou nesta quarta-feira (24) um "possível veto" à compra de doses da vacina contra o coronavírus da Pfizer, mesmo após o imunizante ter recebido o registro para uso definitivo no Brasil, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Em entrevista coletiva no Acre, Bolsonaro disse que discorda de uma cláusula do contrato que isenta a farmacêutica de responsabilidade em caso de efeitos adversos.

"Então, é uma coisa de extrema responsabilidade [a] quem vai, porventura, no Brasil tiver que dar a palavra final. Se sou eu como presidente, se é o Parlamento derrubando um possível veto ou se é o Supremo Tribunal Federal (STF)", afirmou Bolsonaro.

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que há impedimento legal para fazer a compra com a cláusula exigida pela empresa, mas que há negociações para aprovação no Parlamento de uma lei que permita adquirir os imunizantes mesmo com essa isenção de responsabilidades ao laboratório.

