Bolsonaro ignora Bahia e vai a jogo de futebol de sertanejos

Portal Fórum - Sem planos de ir à Bahia para visitar as cidades devastadas pelas chuvas que deixaram pelo menos 24 mortos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou seu primeiro importantíssimo compromisso de 2022: no dia 5 de janeiro, participará de uma partida de futebol beneficente com cantores sertanejos em Buriti Alegre, Goiás.

Bolsonaro será o centroavante na disputa entre Marrone, da dupla Bruno & Marrone, que joga contra o grupo de Gusttavo Lima. O evento se chama “Futebol Solidário Marrone e Amigos x Fome” e a compra do ingresso é 2kg de alimento não-perecível.

Bolsonaro ainda não se manifestou sobre o assunto nas suas redes sociais. Um vídeo dele anunciando a partida foi publicado pelo tenente Mosart Aragão, assessor especial da Presidência e pelo deputado Major Vitor Hugo (PSL-GO), ex-líder do governo na Câmara.

