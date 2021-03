Bolsonaro insiste em caminho negacionista e diz que se depender dele nunca haverá lockdown

Jair Bolsonaro disse a apoiadores que política de restrições à circulação de pessoas não deu certo em nenhum lugar do mundo e insiste num caminho que está levando o Brasil à maior tragédia humanitária da sua história edit

247 - Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (3) que, no que depender dele, o país nunca terá um lockdown. "No que depender de mim nunca teremos lockdown. Nunca, uma política que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Nos Estados Unidos vários estados anunciaram que não têm mais [lockdown]. Não quero polemizar esse assunto aí", disse o presidente.

Bolsonaro deu as declarações em frente ao Palácio da Alvorada, em conversa com apoiadores.

Essas declarações são feitas quando o Brasil atravessa o momento mais duro da pandemia do coronavírus e se continuar seguindo o caminho negacionista apontado por ele poderá viver a maior tragédia humanitária de sua história.

Desde o início da crise sanitária, Bolsonaro minimizou o vírus, criticou medidas defendidas por especialistas, como o isolamento social, e defendeu medicamentos que são ineficazes para o tratamento da doença, destaca a Folha de S.Paulo em reportagem.

O país mais uma vez bateu o recorde de mortes registradas em um único dia, com 1910 óbitos. Pelo quinto dia consecutivo, o país tem recorde na média móvel de mortes, 1.332 e já está há 42 dias seguidos com média móvel acima de 1.000. O recorde de mortes anterior ocorreu na terça: 1.726 óbitos, no maior salto da pandemia.

A recomendação de lockdown é feita por especialistas de várias áreas que acompanham a evolução da pandemia no Brasil e no mundo.

O sistema de saúde está operando no limite,situação que levou diversos estados a decretarem medidas de restrição da circulação de pessoas, entre elas o fechamento de serviços não essenciais.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.