Bolsonaro intensifica estratégia e vai a um evento evangélico por semana

247 - Jair Bolsonaro esteve em média, nos últimos três meses, em um evento evangélico por semana. Esse segmento representa 31% da população, segundo pesquisa Datafolha de 2019.

No último fim de semana, as duas maiores capitais do Brasil foram palco de eventos evangélicos com grande afluência de público: a Marcha Para Jesus, em São Paulo, e a Grande Concentração de Fé, no Rio. Nos dois atos religiosos participaram pré-candidatos de centro e de direita — da presidenciável do MDB, Simone Tebet, a Bolsonaro. Neste sábado (16), Bolsonaro deve participar de mais uma edição da Marcha para Jesus, em Fortaleza, informa O Globo.

A reportagem destaca que apesar de acenos a igrejas e da busca de diálogo com pastores, pré-candidatos de esquerda têm ficado de fora de grandes agendas públicas de evangélicos.

Na última pesquisa Datafolha, divulgada no fim de junho, Lula lidera a disputa presidencial, com 47%, seguido de Bolsonaro, com 28%. Entre os evangélicos, o atual ocupante do Palácio do Planalto lidera, com 40%, ante 35% de Lula.

Além da intensificação da agenda voltada para esse segmento, a vantagem de Bolsonaro entre os evangélicos coincide com a exploração feita por ele e por lideranças desse segmento religioso sobre a questão do aborto.

Bolsonaro usa os eventos religiosos para mobilizar o eleitorado conservador, incitando o medo de que pautas de esquerda sejam implementadas.

