Bolsonaro já sugeriu uso de pílula do aborto para controle da natalidade

247 - Apesar de tentar colar no ex-presidente Lula (PT) a imagem de candidato defensor do aborto, Jair Bolsonaro (PL) já discursou na Câmara dos Deputados a favor do procedimento.

Em 1992, ele citou a pílula do aborto como solução para o controle da natalidade. "É preciso, portanto, que todos tenhamos os pés no chão e passemos a tratar desse tema (controle da natalidade) sem demagogia sem interesse partidário ou eleitoreiro, porque de nada adiantam nossas convicções religiosas, políticas ou filosóficas, quando se está em jogo, sem dúvida, uma questão bem mais grave e que, de fato, interessa à segurança nacional. Temos de viabilizar este país e apontar o caminho certo do desenvolvimento social e econômico", disse o então deputado do PDC.

"Bolsonaro relacionou a pílula do aborto à segurança nacional porque, segundo ele, todo ano as Forças Armadas selecionavam anualmente 800 mil homens, mas só 200 mil eram considerados aptos para servir à pátria, já que a maioria era reprovada no exame médico. 'Não adianta uma multidão de brasileiros subnutridos, sem condições de servir ao seu País', concluiu", relata reportagem de Andréia Sadi, do g1.

