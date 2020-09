Bolsonaro late e se atrapalha com cachorro ao sancionar aumento de pena para maus-tratos a animais (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira (29) a "Lei Sansão", que aumenta a pena para quem cometer maus tratos contra cães e gatos.

Bolsonaro foi acompanhado pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, deputados, ministros e um cachorro, a quem Bolsonaro tentou entregar uma caneta e posar para fotos.

Além de latir no discurso, Bolsonaro também disse que a intenção da lei é proteger os animais. “Eu nunca tive dúvidas se iria sancionar ou não o projeto. Aquele que porventura esteja reclamando da lei agora, é uma coisa muito simples. Se você não sabe ou não quer tratar com carinho um cão ou um gato, não o tenha em casa. O que não queremos no fundo não é punir, mas sim fazer com quem ninguém cometam maus-tratos contra animais”.

"A partir de hoje, quem cometer [crime] contra cão e gato, vai ter o que merece: prisão", disse o autor da proposta, o deputado Fred Costa (Patriota-MG).

A lei leva o nome de "Lei Sansão" em homenagem ao cão pitbull chamado de "Sansão", que teve as patas traseiras decepadas.