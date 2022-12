Bolsonaro maquiou 32% dos pedidos pela Lei de Acesso à informação para parecer mais transparente, diz ONG

Levantamento da Transparência Brasil aponta que o índice de transparência do governo Bolsonaro é de apenas 61,5%, e não de 83%, como divulgado oficialmente edit

247 - O governo Jair Bolsonaro (PL) promoveu uma espécie de maquiagem dos dados referentes à Lei de Acesso à Informação Pública (LAI) para parecer “mais transparente” junto à opinião pública nos últimos dois anos. “Oficialmente, o governo diz que atendeu a 83% dos pedidos feitos por cidadãos, ativistas, entes, jornalistas, entre outros. No entanto, a avaliação da Transparência Brasil da mesma amostra sugere que o índice é de 61,5%”, diz a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

Conforme a reportagem, o levantamento da Transparência Brasil analisou 48.507 pedidos feitos a órgãos federais durante os últimos dois anos e “os pesquisadores descobriram que 20% dos pedidos a esses órgãos cujas respostas foram classificadas oficialmente como ‘acesso concedido’ não foram de fato atendidos, ou seja, não forneceram a informação solicitada”. Outros 12% foram parcialmente atendidos.

Um dos casos identificados pela Transparência Brasil chama a atenção por envolver supostas fraudes nas eleições de 2018, como citado em diversas ocasiões por Jair Bolsonaro (PL) ao longo de seu mandato. Os documentos mostram que “a Secretaria Geral da Presidência da República qualificou como ‘acesso concedido’ a centenas de pedidos aos quais respondeu não ter provas sobre as supostas fraudes”.

