Bolsonaro nomeia padrinho de casamento do filho para Secretaria de Esporte

247 - Jair Bolsonaro (sem partido) nomeou nesta sexta-feira (28) para a chefia da Secretaria Especial do Esporte, ligada ao Ministério da Cidadania, Marcelo Reis Magalhães. Esta é a terceira vez que Bolsonaro altera o posto da pasta desde o início do mandato. O último a ocupar o cargo foi o general Décio Brasil, que assumiu como secretário em abril do ano passado.

Segundo reportagem do Portal Congresso em Foco, Magalhães mantém uma relação estreita com a família Bolsonaro e foi padrinho de casamento do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), filho mais velho do presidente. Ele também já atuou profissionalmente com a gestão das esportistas Bia e Branca Feres, atletas de nado sincronizado.