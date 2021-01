Bolsonaro ofende memória de general morto por coronavírus: "não fez tratamento precoce"

"Pelo que me consta, não foi feito tratamento precoce nele", afirmou Jair Bolsonaro em referência ao general Antônio Miotto, de 65 anos, que morreu vítima do coronavírus edit

247 - Jair Bolsonaro lamentou nesta quinta-feira (21) a morte do general Antônio Miotto, de 65 anos, em decorrência do coronavírus. Ele destacou que o colega não passou por tratamento precoce, com uso de remédios como cloroquina, medicamento sem comprovação científica para o tratamento de pacientes diagnosticados com o coronavírus.

"Ontem perdi um amigo, general do exército do comando militar do Sul, o Miotto, depois de dois meses aproximadamente internado. Pelo que me consta, não foi feito tratamento precoce nele. Ele veio a falecer e lamentamos a perda dessa pessoa", disse Bolsonaro, segundo relato do jornal O Estado de Minas.

Ex-chefe do Comando Militar do Sul, Miotto tinha 65 anos e estava internado desde 1º de dezembro.

O conhecimento liberta. Saiba mais