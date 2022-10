Bolsonaro pede ao TSE que Janones seja censurado e banido das redes sociais

Apoie o 247

247 – Jair Bolsonaro, que se diz um defensor incondicional da liberdade de expressão irrestrita, entrou com pedido no Tribunal Superior Eleitoral para que todos os perfis do deputado federal André Janones (Avante) nas redes sociais sejam suspensos. Ele alega ser vítima de "fake news", quando é público e notório que o bolsonarismo estimula, dentro do Palácio do Planalto, um "gabinete do ódio" para criar e espalhar fake news e difamar adversários.

“Por meio de intolerável estratégia de desinformação intencional e deliberada do eleitorado, denominada pela mídia de‘janonismo cultural’, que se vale, inclusive, da repercussão gerada pela proposição de ações judiciais voltadas ao combate de informações falsas, o Deputado André Janones tem gerado benefícios não só à campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, da qual faz parte, como também auferiu dividendos à sua própria candidatura”, dizem os advogados que assinam a petição.

