Bolsonaro põe candidatura à reeleição em dúvida: “vou decidir em março” (vídeo)

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro, durante conversa com apoiadores no “cercadinho” do Palácio do Planalto, na noite desta segunda-feira (22), resolveu colocar em dúvida seus planos de candidatura à reeleição em 2022. Perguntado por um homem sobre “como vai ser” no próximo ano, no âmbito do pleito eleitoral, o chefe do Executivo atestou: “Vou decidir em março”.

Na sequência, Bolsonaro voltou a se queixar do cargo que ocupa: “Tô há 3 anos aí sem poder tomar um caldo de cana na rua tranquilo (…) É duro ser criticado sem motivo”.

🗳️ Perguntado hoje se vai concorrer à reeleição, Bolsonaro responde a apoiadores que vai decidir só em março.



