Bolsonaro, que turbinou o Auxílio Brasil às vésperas das eleições, já defendeu que desempregados não pudessem votar

"O eleitor deveria ter, no mínimo, uma carteira de trabalho, um contracheque, um emprego; caso contrário, as eleições são decididas pelos alijados", disse Jair Bolsonaro em 2005

247 - Jair Bolsonaro (PL), que turbinou o Auxílio Brasil às vésperas das eleições, já defendeu, quando era deputado federal, a implantação de uma reforma política que impedisse que desempregados pudessem exercer o direito ao voto durante as eleições no Brasil.

"Para votar nas eleições pelo Brasil afora, o eleitor deveria ter, no mínimo, uma carteira de trabalho, um contracheque, um emprego; caso contrário, as eleições são decididas pelos alijados, os chamados excluídos, que darão seu voto pela inclusão no Bolsa Família ou por uma cesta básica", disse Bolsonaro na ocasião.

“A fala foi feita pelo então deputado federal em setembro de 2005, durante sessão da Câmara dos Deputados. O discurso está registrado no arquivo da Casa”, diz a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

"Reforma política não é só no momento de crise. Pode ser discutida aqui a redução do número de parlamentares no Brasil. Acho também que não se pode permitir que qualquer um possa votar", ressaltou ele em um outro trecho do discurso.

