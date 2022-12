Bolsonaro se cala sobre terrorismo de seus apoiadores e posta mensagem de Natal

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro até o momento não se pronunciou sobre a tentativa frustrada de ataque terrorista em Brasília, planejada por um apoiador que acampava na capital federal em frente ao QG do Exército.

O bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa, 54, tentou explodir uma bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília, neste sábado (24). As forças de segurança neutralizaram o explosivo.

Em depoimento à Polícia Civil, George disse que planejou com os acampados no QG do Exército instalar explosivos em pelo menos dois locais da capital federal para "dar início ao caos". Seu objetivo, revelou, era levar à "decretação do estado de sítio no país", o que poderia "provocar a intervenção das Forças Armadas".

O chefe de governo não se manifestou sobre a tentativa de atentado. Ele usou as redes sociais apenas para compartilhar uma mensagem desejando feliz Natal aos apoiadores.

No vídeo, Bolsonaro aparece abraçado com crianças e entregando presentes de Natal. Em seguida, uma gravação do titular do Planalto deseja “um feliz Natal, com muita paz e ao lado daqueles que vocês mais amam”.

