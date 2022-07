“Bolsonaro se comporta como um candidato delinquente”, diz Wadih Damous

“Eu me pergunto se o sistema de justiça brasileiro e se essa impunidade de Bolsonaro é uma estratégia do sistema de justiça brasileiro movida pelo medo ou pelo cálculo político" edit

247 - O pré-candidato a deputado federal e ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, Wadih Damous (PT), afirmou que Jair Bolsonaro se comporta como um “candidato delinquente", ao avaliar no programa Giro das Onze, da TV 247, a conduta do presidente ao convocar embaixadores para atacar o sistema eleitoral do país.

“Eu me pergunto se o sistema de justiça brasileiro e se essa impunidade de Bolsonaro é uma estratégia do sistema de justiça brasileiro movida pelo medo ou pelo cálculo político. Espera as eleições, Lula ganha e depois se acerta as contas com Bolsonaro”, indagou.

“É inacreditável que o sujeito que se comporta como candidato delinquente, utilizando o Palácio do Planalto, utilizando os canais oficiais da Presidência da República, convocando embaixadores para tentar desmoralizar o processo eleitoral”, acrescentou.

Ao ser questionado sobre as perspectivas de atuação do Judiciário num eventual governo Lula, o ex-deputado federal disse que “esse não bolsonarismo não é igual a adesão ao lulismo ou adesão ao petismo”.

“Continuarão tendo contra nós a mesma aversão que sempre tiveram e se puderem promover atos arbitrários como foram sistematizados na Lava Jato vão cometer. De nós eles não tem medo. Tem medo de Bolsonaro. Tem medo do coturno, do quepe, e é por isso, com base nesses medos que eles não tomam providências em relação a Bolsonaro. Isso vai até quando? Até Bolsonaro suspender as eleições ou colocar tanques em frente ao STF?”, concluiu.

