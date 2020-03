Bolsonaro se nega a apresentar resultado de exames para o coronavírus que, segundo ele, deram negativo

Testes foram realizados nos dias 12 e 17 deste mês. Ao menos 23 pessoas que integraram a comitiva que acompanhou Bolsonaro em uma viagem aos EUA já foram diagnosticados com a covid-19 edit

247 - Mesmo tendo realizado dois exames para constatar se estava infectado pelo novo coronavírus, Jair Bolsonaro não divulgou os resultados dos testes que, segundo divulgado por ele nas redes sociais, teriam dado negativo.

Os testes foram realizados nos dias 12 e 17 deste mês devido ao fato de pelo menos 23 pessoas que integraram a comitiva que acompanhou Bolsonaro em uma viagem aos Estados Unidos terem sido diagnosticados com a covid-19.

Ele também manteve contato direto com apoiadores durante uma manifestação contra o Congresso e o STF no dia 15, contrariando orientações do próprio Ministério da Saúde.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, os pedidos das cópias dos exames foram feitos em duas ocasiões diferentes, mas a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência não respondeu às solicitações.

Nesta quinta-feira (19), em sua live semanal, Bolsonaro criticou as medidas adotadas pelos governos estaduais para conter o avanço da doença e disse que a economia tem de “funcionar”.