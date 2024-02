Bolsonaro se reúne com aliados para discutir manifestação do dia 25, que pode levá-lo à cadeia

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados se reuniram nesta quinta-feira (15), na sede do PL, em Brasília, para discutir os preparativos para o ato em defesa do ex-mandatário, marcado para o dia 25 deste mês, na Avenida Paulista, em São Paulo. A manifestação, porém, poderá motivar a prisão de Bolsonaro, uma vez que ele é investigado pela tentativa de golpe de Estado.

De acordo com o Metrópoles, o advogado Fabio Wajngarten, que comandou a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, afirmou que o evento foi concebido pelo pastor bolsonarista Silas Malafaia e será financiado pela Associação Vitória em Cristo, que integra o conglomerado empresarial e religioso ligado ao próprio pastor. Segundo Malafaia, o evento será 'pacífico' e em 'defesa do Estado Democrático de Direito'. >>> "Estão dadas as condições para a prisão preventiva de Bolsonaro", diz jurista Fernando Fernandes

Questionado sobre o financiamento, o pastor Silas Malafaia afirmou que “os recursos são exclusivos da Associação Vitória em Cristo, não tem recurso de político, não tem recurso de caixa dois ou sei lá de onde quer que seja. Estamos amparados legalmente para fazer esse tipo de manifestação”.

