Bolsonaro semeia a anarquia militar, afirma Elio Gaspari

Para o jornalista Elio Gaspari, as últimas declarações de Jair Bolsonaro, nas quais afirmou que "o povo" e as "forças armadas" estão ao seu lado, resultaram em um "tipo de encrenca desnecessária". Para ele, "fora da linha de comando só há a bagunça"

247 - O jornalista Elio Gaspari avalia que as últimas declarações de Jair Bolsonaro, nas quais afirmou que “o povo” e as “forças armadas” estão ao seu lado, desaguaram em um “tipo de encrenca desnecessária”. “Na crise que Bolsonaro incentiva misturam-se ingredientes tóxicos. O primeiro deles é a influência de sua família no governo”, destaca Gaspari em sua coluna no jornal O Globo.

Gaspari avalia, ainda, que “o segundo ingrediente tóxico vem a ser o “núcleo militar” formado no Planalto. É composto por militares da reserva e por um general da ativa agregado. Governos que não tiveram essa bizarrice funcionaram: José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Lula. Os que a tiveram: Costa e Silva e, de certa forma, Figueiredo, deram-se mal. Fora da linha de comando só há a bagunça”.

“O terceiro ingrediente é a simpatia de Bolsonaro pela opinião de sargentos e suboficiais, somada ao expresso apoio dado a policiais militares amotinados. A ele se junta uma militância parruda e agressiva”, completa.

