"Bolsonaro será preso nos próximos dias e a decadência da ultra direita será meteórica", diz Rogério Correia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O deputado Rogério Correia (PT-MG) previu nas redes sociais que Jair Bolsonaro (PL) será preso em "poucos dias" e que o ato do ex-presidente na Avenida Paulista neste domingo (25) será sua "despedida melancólica", com a ultradireita entrando em "crise e decadência meteórica".

Enquanto o ex-presidente e seus aliados mobilizam seus seguidores para o ato na Paulista, prometendo um "encontro pacífico" com até 700 mil pessoas, a previsão de Correia paira sobre o evento como uma nuvem de incerteza. A "despedida melancólica" prenunciada pelo deputado pode se transformar em um momento de radicalização ou em um marco para o declínio do bolsonarismo.

continua após o anúncio

As diversas investigações que cercam Bolsonaro, incluindo a suposta tentativa de golpe de Estado, pesam sobre o futuro do ex-presidente. A PF avança nas apurações e, com o fim das diligências previsto para este semestre, a possibilidade de prisão se torna cada vez mais real.

Se a previsão de Correia se concretizar e Bolsonaro for preso, o impacto no bolsonarismo será significativo. O movimento pode perder força e coesão, mergulhando em uma crise de liderança e identidade.

continua após o anúncio

Amanhã Bolsonaro faz sua despedida melancólica. tentando mostrar os dentes contra a democracia e o STF, em mais um ato golpista. Será preso em poucos dias e a ultra direita entrará em crise e a decadência será meteórica. — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) February 24, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: