Bolsonaro tem 51% de rejeição, mostra Datafolha

Apoie o 247

ICL

247 - A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (7) e contratada tanto pela Globo e como pelo jornal Folha de S.Paulo, apontou que 51% dos entrevistados confessaram não votar em Jair Bolsonaro (PL). De acordo com os números, a rejeição do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 46%. Os que dizem que talvez votem em Bolsonaro são 6%, mesmo percentual do ex-presidente.

De acordo com o Datafolha, 51% disseram que votará em Lula com certeza, e 47% também afirmaram não haver possibilidade de mudar de voto e declararam votação em Bolsonaro.

>>> Datafolha 2º turno: Lula tem 53% dos votos válidos e Bolsonaro, 47%

Entre os eleitores de Simone Tebet (MDB), 22% dizem que votarão em Lula com certeza, 24% afirmaram que talvez votem no ex-presidente e 52% disseram que não votarão nele.

Entre os eleitores de Tebet, 24% admitiram que votarão em Bolsonaro, 23% afirmaram que podem votar nele e 53% o voto nele.

Entre os eleitores de Ciro Gomes (PDT), que também declarou apoio a Lula, 32% disseram que votarão em Bolsonaro com certeza, e 25% em Lula com certeza. Os que podem votar no petista são 24% e 20% no atual ocupante do Planalto.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.