Bolsonaro terá que responder na Justiça pela frase "pintou um clima", diz Simone Tebet (vídeo)

247 - A senadora e ex-presidenciável Simone Tebet (MDB-MS) realiza neste domingo (16) no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro, uma caminhada em apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT), que disputa o segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista ao jornalista Marcelo Auler, do Brasil 247, Tebet mandou um recado aos eleitores indecisos: "não há escolha a fazer a não ser o caminho da democracia. Sem democracia, essa caminhada não poderia existir. Podemos ter as nossas diferenças, mas elas são infinitamente menores do que tudo aquilo que nos une".

A parlamentar tem dado declarações sobre o orçamento secreto do governo Bolsonaro, afirmando que este poderá ser o maior escândalo de corrupção da história brasileira. Ela foi questionada sobre o assunto e reiterou: "sei exatamente como ele [orçamento secreto] foi criado, por quem ele foi criado e para quem ele foi criado. O governo federal está envolvido, é o artífice de todo esse esquema e, lamentavelmente, nós podemos estar diante sim do maior esquema de corrupção da história do Brasil. Só em um único ano são R$ 19 bilhões que foram tirados da Saúde, da Educação, de obras públicas, de serviços públicos que fazem tanta falta para o povo brasileiro".

Tebet também comentou a fala pedófila de Bolsonaro, que disse ter 'pintado um clima' com uma menina de 14 anos. Ela afirmou que quando deixar a Presidência da República, Bolsonaro terá que respondeu por seus atos na Justiça. "O presidente Bolsonaro, quando sair da cadeira, e ele vai descer e perder o foro privilegiado, ele vai ter que responder na Justiça. Por quê? Vendo um crime, não deu voz de prisão ou não chamou as autoridades para que não pudesse intervir. Se ele estava diante ali de uma situação que é considerada crime e não denunciou, ele foi omisso e tem que responder por isso".

