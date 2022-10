"Bolsonaro teve a petulância de mandar o ministro da Justiça para proteger Jefferson", diz Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) comentou durante entrevista ao podcast DL Show, neste domingo, (23), o ataque de Roberto Jefferson a agentes da olícia Federal.

Lula disse que Jair Bolsonaro (PL) teve a "petulância" de mandar um ministro para proteger o Roberto Jefferson.

"Bolsonaro é muito agressivo. Ele teve a petulância de mandar o ministro da Justiça lá para proteger um cidadão que tinha se recusado a se entregar para a PF que cumpria o mandado de um juiz. Ou seja, é um absurdo", disse Lula.

O ex-presidente afirmou que se Bolsonaro “tiver a oportunidade de se reeleger, vai implantar o fascismo no Brasil”.

"Essa é a eleição mais importante que eu já participei na vida. O que está em jogo não é a disputa de dois homens ou de dois partidos, mas entre a democracia e a barbárie. O jovem, o idoso que for votar tem que saber que é o voto da vida dele. Que estará escolhendo a democracia ou está escolhendo o início de um governo fascista nesse país. Se esse cidadão, se ele tiver a oportunidade de se reeleger, vai implantar o fascismo no Brasil. Ele parece que é um ser humano do mal", acrescentou.

Para ele, é uma "eleição atípica e é a primeira eleição que participo que tem uma predominância da ignorância, da violência, da intolerância".

"Começou em 2018. Aliás, em 2018 foi a primeira vez que eu vi que a mentira prevaleceu sobre a verdade. A fake news tomou conta da comunicação brasileira, da campanha. E Bolsonaro foi eleito com base na mentira e faz uma disputa com base na mentira. Ele não tem nenhum compromisso com a verdade, ele é mentiroso compulsivo. Ele mente olhando para a sua cara, isso não existia no Brasil", enfatizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.