Bolsonaro usa Lei de Segurança Nacional sob Bolsonaro para intimidar e calar a oposição, segundo relatório

Um relatório elaborado por uma organização de análise sobre o autoritarismo subsidiará com parecer a Comissão Arns em ação apresentada ao STF

247 - O Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo (Laut) elaborou um diagnóstico sobre o uso da Lei de Segurança Nacional (LSN). O documento dará subsídio a um parecer de amicus curiae (amigo da corte) da Comissão Arns em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentada ao Supremo Tribunal Federal.



Segundo o relatório, a abertura de inquéritos com base na LSN é uma estratégia de intimidação judicial promovida pelo governo Jair Bolsonaro com o objetivo de amedrontar e calar qualquer tipo de oposição, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

