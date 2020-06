Bolsonaro vai receber cotado para o MEC e já fala em 'namoro'

A ida dele para a capital federal para se reunir com Jair Bolsonaro foi confirmada por aliados do governador Ratinho Júnior (PSD-PR) edit

247 - Cotado para assumir o Ministério da Educação, o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, irá a Brasília (DF) nesta terça-feira (23) para se reunir com o Jair Bolsonaro.

De acordo com o site Congresso em Foco, aliados do governador Ratinho Júnior (PSD-PR) confirmaram a ida de Feder. Já interlocutoresde Bolsonaro dizem que a reunião é vista como uma oportunidade para que eles possam “namorar” antes de sacramentar a nomeação do secretário ao cargo.

A possível indicação dele para o MEC confirmam as suspeitas de que o governo pretende dar a pasta ao chamado Centrão, para tentar barrar um eventual pedido de impeachment.

Feder nasceu em São Paulo e é empresário. Antes de assumir a Secretaria de Educação do Paraná, era o CEO da Multilaser, empresa do ramo de tecnologia. É um dos fundadores do site Ranking de Políticos.

A empresa, uma das maiores da área de informática do Brasil, foi investigada no caso dos ataques contra a presidenta Dilma Roussef nos jogos de abertura da Copa do Mundo em junho de 2014. A empresa teria desembolado R$ 15 mil para confeccionar cartazes de ataque ao governo do PT.

