Bolsonaro vai utilizar empréstimos do BNDES em governos do PT para estimular rejeição a Lula

247 - Em baixa nas pesquisas eleitorais, Jair Bolsonaro (PL) deverá voltar a usar os empréstimos feitos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante os governos do PT para atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto. As críticas aos empréstimos feitos pela instituição foi um dos principais motes da campanha bolsonarista de 2018.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, a retomada dos ataques “é parte da estratégia do Palácio do Planalto de mirar temas que nas últimas eleições influenciaram o antipetismo, como forma de tentar aumentar a rejeição ao ex-presidente Lula”.

O uso do caso BNDES foi anunciado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma postagem na rede social Instagram. "Entre 2003 e 2014 foram 500 BILHÕES DE REAIS e parte disso com obras lá fora. Preocupação ZERO com o dinheiro do povo!", escreveu o parlamentar. No ano passado, porém, o próprio Jair Bolsonaro admitiu a inexistência de irregularidades nos contratos firmados pelo BNDES durante os governos de Lula e Dilma Rousseff.

Em 2019, já sob o governo Bolsonaro, o BNDES chegou a gastar R$ 48 milhões com a realização de uma auditoria dos contratos de empréstimos a empresas e governos estrangeiros que não apontou indícios de irregularidades.

