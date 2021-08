Bolsonaro volta a atacar indígenas: 'grande parte nem sabe o que é dinheiro'

Em nova ofensa aos povos indígenas, Jair Bolsonaro diz que "campo está feliz" com o governo: "nós não demarcamos mais terra indígena". "Nós estamos libertando os índios", disse ele edit

247 - Jair Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (04/08) que "grande parte dos indígenas não sabe nem o que é dinheiro" e que o governo não demarca mais territórios indígenas ou quilombolas. Segundo ele, o objetivo das demarcações é “inviabilizar a agricultura”.

“A Funai, quando assumiu a transmissão, tinha destinado R$ 50 milhões para o índio mexer com bitcoin. Com todo respeito, a grande parte não sabe nem o que é dinheiro. Nós estamos libertando os índios. Projeto anterior, o índio cada vez mais produzindo, como os parecis, um orgulho para nós. Estamos estimulando agora os bacairis, os caiapós, ianomâmis", disse Bolsonaro em entrevista à Rádio 96 FM de Natal (RN), de acordo com o jornal Correio Brasiliense.

"Por que o campo está feliz com a gente? Nós não marcamos mais terra indígena. Já temos 14% demarcados por terra indígena. Chega. Você fica pensando como é que pode 10 mil índios terem uma área equivalente a duas vezes o estado do Rio de Janeiro, como os ianomâmis. Chega, não dá”, completou.

A declaração sobre o bitcoin faz referência a um contrato de R$ 44,9 milhões entre a Funai e a Universidade Federal Fluminense que foi cancelado por uma determinação do próprio governo federal. Entre outros pontos, parte dos recursos seriam empregados na elaboração de uma criptomoeda indígena.

O ex-capitão disse, ainda, que que as comunidades quilombolas já têm terras demarcadas “o suficiente". "Não demarcamos mais quilombolas e por que quilombolas? Já foi demarcado o suficiente. Se demarcar tudo que está na Justiça, acabou o Brasil. Nós já temos pouco mais de 60% de terras preservadas, incluindo terras indígenas, Apas (Áreas de Proteção Ambiental), chega disso daí", afirmou.

