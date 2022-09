Bolsonaro volta a levantar suspeitas sobre urnas e questiona: 'Se houver eleições limpas, Lula ganha?"

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro voltou a levantar suspeitas nesta quinta-feira (9), sobre a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas. Durante a sua live semanal, o ocupante do Palácio do Planalto questionou se seria possível o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário na corrida pelo Palácio do Planalto, ganhar em "eleições limpas".

"Alguém acha que o Lula vai ganhar eleição? Alguns aqui, o Datafolha, por exemplo, 'pode ganhar no primeiro turno'. Alguém acredita que numa eleição limpa o Lula ganha?" - questionou.

A declaração foi feita um dia depois dos atos de 7 de setembro, quando Bolsonaro cometeu crimes contra a legislação eleitoral.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.