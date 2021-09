Boulos: carta só confirma que golpismo de Bolsonaro resulta do medo da cadeia

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Lider do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e ex-candidato a presidente da República, Guilherme Boulos (PSOL) afirmou nesta quinta-feira (9) que a carta divulgada por Jair Bolsonaro, e redigida pelo ex-presidente Michel Temer, mostra o medo que o chefe do governo federal tem de parar na cadeia,

Na carta, Bolsonaro recua de seus ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes e prega a harmonia entre os Poderes.

"A carta de Bolsonaro só confirma o que todos sabíamos: o golpismo é resultado do medo da cadeia", escreveu Boulos.

PUBLICIDADE

Para o psolista, o recuo de Bolsonaro não é definitivo e o impeachment do ocupante do Palácio do Planalto continua sendo necessário. "Tem gente que ama ilusões. Acharam que Guedes e Moro conteriam Bolsonaro. Depois, seria o Lira. Agora, apostam no Temer. Não é a primeira vez que Bolsonaro recua. Sempre avançou novamente. Ele não vai parar sozinho. Só com impeachment. Não há outra forma de sair deste pesadelo!".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE