'Brasil já tem estabilidade política e jurídica e terá estabilidade econômica', diz Lula nos Emirados Árabes

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (16), durante entrevista coletiva nos Emirados Árabes Unidos, país que visitou após viajar à China, que o Brasil já possui estabilidade jurídica, política e que irá “se transformar em um país de estabilidade econômica”.

“O Brasil é um país que tem estabilidade jurídica, tem estabilidade política e vai se transformar em um país de estabilidade econômica. Nós temos um governo que tem credibilidade com a sociedade e com outros países do mundo. Nós garantimos a estabilidade social. E somos um governo de muita previsibilidade. Ou seja, as coisas no Brasil nunca mais acontecerão por acaso. Elas serão planejadas e executadas”, disse Lula, de acordo com o jornal O Globo.

Na entrevista, Lula também destacou que convidou os presidentes dos Emirados Árabes, o xeique Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e da China, Xi Jinping, para visitarem o Brasil.

“Convidei o xeique para visitar o Brasil. Ele disse que vai visitar o Brasil, porque tem muitos interesses econômicos no Brasil. Convidei o presidente Xi Jinping para visitar o Brasil, e há ampla possibilidade de ele também visitar o Brasil”, disse.

