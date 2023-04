'Brasil não tem por que se submeter a preços internacionais', diz Lula em nova crítica aos combustíveis

"Vamos mudar, mas com muito critério", afirmou o presidente em encontro com jornalistas edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (6) que a política de preços da Petrobrás sofre alterações. Durante encontro com jornalistas em Brasília, Lula destacou que não há motivos para o Brasil estar submetido à política de preços de importação (PPI), implantada após o golpe de 2016 no governo de Michel Temer.

"Vamos mudar, mas com muito critério. Durante a campanha eu disse que era preciso abrasileirar o preço da gasolina e diesel. O Brasil não tem porque estar submetido ao PPI", afirmou Lula.

O presidente contou que foi "surpreendido" com a discussão na imprensa entre uma posição do ministro de Minas e Energia, a favor da mudança na política de preços, e uma suposta decisão da direção da companhia sobre o asusnto. "A política de preços da Petrobras ainda está sendo discutida pelo governo no momento em que o presidente da República convoca o governo para discutir a política de preços. Enquanto o presidente da República não convoca o governo para discutir política de preços, a gente não vai mudar o que está funcionando hoje", disse Lula.

Questionado sobre uma desavença entre o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que afirmou na véspera que o governo federal vai cobrar que a Petrobras contribua com o controle da inflação, Lula disse que irá conversar com ambos, mas assegurou que a questão será resolvida porque o governo não está discutindo o tema no momento.

"Essa divergência é uma coisa extemporânea. Eu ainda não conversei nem como o nosso presidente da Petrobras nem com o ministro... Se houve divergência entre os dois ela deixará de existir na hora que eu conversar com os dois, porque o governo não está discutindo isso", afirmou.

