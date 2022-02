"Brasil viverá batalha cibernética nas eleições de outubro", diz Roberto Moraes

Apoie o 247

247 – O professor Roberto Moraes, um dos principais especialistas do País na discussão sobre o impacto das grandes plataformas digitais na democracia, alerta: "o Brasil viverá uma batalha cibernética nas eleições de outubro", diz Roberto Moraes. "Esta será uma nova etapa da guerra híbrida".

As afirmações foram feitas em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247. Segundo Moraes, um dos propósitos da viagem de Jair Bolsonaro à Rússia pode ter sido justamente o de preparar a extrema direita para esta guerra digital. Ele também comentou os alertas feitos pelos próprios ministros do Tribunal Superior Eleitoral sobre os riscos que pairam sobre o processo democrático no Brasil.

