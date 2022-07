Brasileiros reagem a ameaças golpistas de Bolsonaro com dois manifestos pró-democracia

Apoie o 247

247 - Nos próximos dias, dois manifestos serão lidos em eventos marcados para protestar contra as ameaças golpistas de Jair Bolsonaro.

O primeiro deles, cujo conteúdo e as assinaturas foram publicados no site da Faculdade de Direito da USP nesta terça-feira (26), surgiu espontaneamente por iniciativa de ex-alunos do largo de São Francisco e remete à famosa Carta aos Brasileiros de 1977, quando representantes da comunidade acadêmica também leram no largo de São Francisco um manifesto em repúdio à ditadura militar.

Entre os signatários da versão atual da carta estão Armínio Fraga, economista e ex-presidente do Banco Central, Candido Botelho Bracher, ex-presidente do Itaú, José Guimarães Monforte, ex-presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil, e José Olympio Pereira, ex-presidente do Credit Suisse no Brasil. Além deles, também assinam o documento juristas, acadêmicos, artistas e outros formadores de opinião.

O outro manifesto é fruto de uma articulação de entidades empresariais, sendo a principal delas a Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), e também deve ser endossado por outras organizações da sociedade civil.

Este segundo documento deverá ser publicado nos principais jornais do país no dia 11 de agosto, informa a Folha de S.Paulo.

