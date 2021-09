Breno Altman afirma: fracasso dos atos do MBL demonstra que somente esquerda pode liderar a luta contra Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Breno Altman, fundador do Opera Mundi e comentarista da TV 247 avaliou, no meio da tarde deste domingo (12), que o fracasso dos atos do MBL são mais um fiasco da chamada terceira via. “Flopou mais uma vez a terceira via, nesse domingo sob comando do MBL. Um retumbante fracasso de público e crítica” -a palavra vem de “flop”, uma gíria muito utilizada na internet que teve origem na cultura gay. É sinônimo de fracasso, de derrota.

Para Altman, o fiasco mostra que “somente a oposição de esquerda é capaz de liderar o enfrentamento a Bolsonaro e unificar o povo”.

Flopou mais uma vez a terceira via, nesse domingo sob comando do MBL. Um retumbante fracasso de público e crítica. Somente a oposição de esquerda é capaz de liderar o enfrentamento a Bolsonaro e unificar o povo. — Breno Altman (@brealt) September 12, 2021

Já saiu o novo livro de Lênin! Chama-se “Frente-amplismo, a doença senil do comunismo”. Simplesmente imperdível! — Breno Altman (@brealt) September 12, 2021





