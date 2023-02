Bretas, expoente da Lava Jato no Rio, será julgado pelo CNJ e pode ser afastado do cargo de juiz

Marcelo Bretas já foi chamado de "Moro do Rio" edit

247 - O juiz federal Marcelo Bretas, da 7a Vara Federal do Rio de Janeiro, será julgado no dia 7 de março pela corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ele é alvo de três representações disciplinares que questionam sua atuação na Operação Lava Jato, informa a jornalista Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Bretas era conhecido como "o Moro do Rio de Janeiro" por atuar na Lava Jato de forma semelhante ao ex-juiz Sergio Moro. Ele poderá ser afastado do cargo com a abertura de um processo disciplinar.

Uma das representações contra o magistrado é assinada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que diz sofrer perseguição de Bretas.

Bretas é citado em três delações premiadas em que os réus fazem relatos sobre a atuação dele em acordos de delação premiada. Neles, o juiz aparece tentando direcionar réus para firmar delação, o que é proibido por lei.

