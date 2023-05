Cade vai investigar Google e Meta após ações contra PL 2630

Entidade irá apurar se big techs cometeram abuso de posição dominante no mercado virtual edit

247 - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu abrir uma investigação para apurar eventuais irregularidades nas ações do Google e da Meta, dona do Facebook e do Instagram, contra o PL 2630, conhecido como PL das fake news.

Segundo a Folha de S. Paulo, a entidade vai apurar se as ações das duas companhias contra a proposta podem ser caracterizadas como abuso de posição dominante no uso do algoritmo para tomar medidas visando benefício próprio.

"A decisão foi tomada tendo em vista o recebimento de denúncias de que Google e Meta estariam utilizando indevidamente as plataformas Google, YouTube, Facebook e Instagram para realização de campanhas em desfavor do projeto de lei", diz o Cade em nota.

A decisão vem após o Google publicar em seu site de busca uma nota contra o projeto relatado pelo deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). O link já foi retirado do ar.

