Cai o número de assassinatos no Brasil, aponta Ministério da Justiça

247 - O Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado por Flávio Dino, informou nesta terça-feira (30) que o Brasil registrou queda de 4% nos assassinatos em 2023, na comparação com o ano anterior. Em 2023, foram 40.464 homicídios dolosos (com intenção de matar), feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguida de morte, ante 42.190 em 2022.

Os dados não incluem as mortes consequentes de violência policial. Esses óbitos diminuíram 2,3%, de 6.445 para 6.296. De acordo com o ministro, o número de mortes violentas em 2023 (excluídas as cometidas por policiais) é o menor desde 2010.

O ministro da Justiça comentou sobre as estatísticas. "Números enviados pelos Estados ao Ministério da Justiça, no âmbito do SINESP, mostram que tivemos o menor número de crimes violentos letais intencionais (CVLI) dos últimos 14 anos. Meus cumprimentos aos profissionais da Segurança Pública do Brasil. E que venham novas conquistas em 2024".

Números enviados pelos Estados ao Ministério da Justiça, no âmbito do SINESP, mostram que tivemos o menor número de crimes violentos letais intencionais (CVLI) dos últimos 14 anos. Meus cumprimentos aos profissionais da Segurança Pública do Brasil. E que venham novas conquistas… pic.twitter.com/412L1HoBtI

