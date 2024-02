Caiado ataca Lula e cobra pedido de desculpas a Israel

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Por Ronaldo Caiado, no seu X – Causa extrema indignação a desastrosa fala do presidente Lula, ao comparar o conflito na Faixa de Gaza ao Holocausto nazista. Trata-se de um desrespeito absoluto ao povo de Israel e mostra o quanto Lula está desconectado com a realidade do país e do mundo.

Não é aceitável cercear o direito de Israel de se defender neste conflito, que se reacendeu por um ataque covarde do Hamas, uma célula terrorista.

continua após o anúncio

Relativizar o Holocausto, onde judeus eram incinerados ou mortos em câmaras de gás, é querer reescrever um dos capítulos mais terríveis da história mundial.

O que precisamos é atuar pela paz e não acirrar ainda mais os ânimos naquela região, como fez o presidente Lula. O mínimo que se espera é que ele se retrate e se desculpe com o povo judeu.

continua após o anúncio

Passa da hora de Lula começar a olhar para dentro do Brasil, enfrentar a guerra que se desenrola aqui, nas nossas cidades. Uma guerra que está sendo vencida pelas facções e pelo narcotráfico, e que traz medo, intranquilidade e causa graves prejuízos à economia.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: