Camilo Santana anuncia reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores

247 - O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta segunda-feira (16) um aumento de quase 15% no piso salarial dos professores, que passará de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55.

De acordo com o MEC, a portaria que estabelece o novo piso será publicada nesta semana no "Diário Oficial da União".

"A valorização dos nossos profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do nosso país", disse o ministro.

A lei do piso dos professores, aprovada em 2008, no governo Lula, estabelece que o reajuste deve ser feito anualmente, no mês de janeiro.

O piso salarial é definido pelo governo federal, mas os salários da educação básica são pagos pelas prefeituras e pelos governos estaduais.

Anuncio aos nossos professores e professoras que assinei portaria que estabelece o novo Piso Magistério 2023: R$ 4.420,55. O piso de 2022 era R$ 3.845,63. A valorização dos nossos profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do nosso país. pic.twitter.com/7rRoCmzIMZ — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) January 17, 2023

