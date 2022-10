Caminhoneiros bolsonaristas fecham os dois sentidos da Via Dutra e fazem bloqueios em rodovias de quatro estados do país

Além do Rio de Janeiro, também foram registrados bloqueios em rodovias do Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul edit

247 - A Via Dutra foi fechada nos dois sentidos por caminhoneiros bolsonaristas em protesto contra a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, realizada neste domingo (30). De acordo com o UOL, além do Rio de Janeiro, também foram registrados bloqueios em rodovias do Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“Vídeos que circulam nas redes sociais mostram interdições na BR-116, altura de Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro. O UOL confirmou a informação com a CCR RioSP, que administra a rodovia”, destaca a reportagem.

Segundo a agência de notícias Reuters, a BR-163 também registrou ao menos seis pontos de bloqueio em Mato Grosso na manhã desta segunda-feira (31). “A concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, confirmou em balanço às 5h27 o fechamento nos seguintes pontos: Nova Mutum, na altura do km 594, sentido sul; Lucas do Rio Verde, no km 691; Sorriso, km 746; Sinop, no km 835; Cuiabá, no km 395 e Várzea Grande, no km 524”, diz a reportagem".

“A concessionária segue acompanhando, sem interferência, as manifestações com foco na segurança viária. As equipes operacionais da Rota do Oeste estão sinalizando o final da fila, como forma de evitar acidente", informou a Rota do Oeste por meio de nota.

