Campanha de Lula aciona TSE para assegurar transporte gratuito aos eleitores no 2º turno

Em setembro, a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL) entrou com um pedido no TSE para limitar a oferta de transporte público no dia das eleições edit

247 - A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) forneça orientações aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de maneira a assegurar a oferta normal do transporte nos estados e municípios que terão eleições no dia 30 de outubro, quando acontece o segundo turno. A medida visa evitar que eleitores se abstenham de votar na segunda fase do pleito eleitoral.

“Queremos uma orientação para TREs além de regras para transporte de passageiros urbano e rural, requisitarem, abrindo cadastramento, veículos do setor público (Estados, municípios), pessoas físicas e jurídicas, autorizando as despesas por conta de quem ceder o veículo e motoristas, e todo o plano de transporte feito pela justiça eleitoral como reza a lei”, disse Wellington Dias, um dos integrantes da campanha de Lula à jornalista Andréia Sadi, do G1.

No dia 29 de setembro, a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL) entrou com um pedido no TSE para limitar a oferta de transporte público no dia das eleições.

