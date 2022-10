Campanha de Lula vai mostrar ligação entre Bolsonaro e Jefferson

Apoie o 247

247 - A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai usar a prisão do bandido bolsonarista Roberto Jefferson (PTB) para evidenciar a ligação deste com Jair Bolsonaro (PL).

Um vídeo produzido pela equipe de Lula, com o mote "Chega de violência, chega de Bolsonaro" passou a ser distribuído nas redes na noite deste domingo (23) e está previsto para entrar como inserção na TV, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

A peça começa com uma fala de Bolsonaro em que diz "minha especialidade é matar". Em seguida, um locutor afirma que a violência bolsonarista "chegou a níveis alarmantes".

"Eles invadem igrejas, agridem padres; criam caos em locais sagrados; matam por causa da política, matam por nada", acompanhados de imagens do dia do assassinato do petista Marcelo Arruda, em julho, no Paraná.

Em seguida, o vídeo exibe uma imagem de Roberto Jefferson com um fuzil e chamadas para reportagens sobre a ordem de prisão do deputado e o ataque a policiais com fuzis e granadas.

O filme da campanha de Lula termina dizendo: "O Brasil precisa de paz, Bolsonaro nunca mais".

