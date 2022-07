Campanha de Lula vai reforçar mobilizações de rua

Apoie o 247

ICL

247 - Os partidos que fazem parte do comando da pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiram reforçar a estratégia de mobilização da campanha mesmo após o assassinato de um militante em Foz do Iguaçu (PR), no sábado (9).

A estratégia foi discutida em reunião do conselho político da coligação nesta segunda-feira (11). A partir desta semana, a ideia é criar o "Sextou com Lula", para estimular a militância a ocupar estações de metrô, bairros e ruas, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Os partidos também decidiram criar uma ação mensal nas redes sociais. A ideia é todo o dia 13, número do PT, promover tuitaços e estimular a militância a fazer publicações favoráveis a Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE