Candidato ao governo de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, deve apoiar Lula

Apoie o 247

ICL

247 – O tucano Marconi Perillo, político que governou Goiás em quatro mandatos e disputará novamente o cargo neste ano, deve apoiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo informa o jornalista Sergio Roxo , do Globo.

"Há ainda lideranças que optaram por um caminho solitário em seus partidos. É o caso do ex-ministro Aloysio Nunes no PSDB. Os aliados de Lula acreditam que se a candidatura da senadora de Tebet não se mostrar viável, outros tucanos podem embarcar no projeto do ex-presidente. São vistos como mais propensos a aderir no PSDB o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (RJ), o pré-candidato ao governo de Goiás Marconi Perillo e outros nomes da velha guarda. Até o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é considerado um possível apoiador. Lula se reuniu com FH em maio do ano passado", escreve Roxo.

O tucano deve enfrentar Ronaldo Caiado, político de extrema direita, na disputa pelo governo de Goiás.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE