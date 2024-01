Cappelli é convidado por Paes a integrar seu secretariado

Apoie o 247

247 – Com a designação de Ricardo Lewandowski para liderar o Ministério da Justiça, o atual secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli, recebeu um convite do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), para assumir um cargo no primeiro escalão da administração municipal, segundo reportagem do jornal O Globo. Cappelli, que já indicou sua intenção de deixar o governo, foi convidado para integrar o secretariado de Paes, sem especificação sobre a pasta.

Atualmente de férias, o secretário-executivo ainda não respondeu à proposta. Em uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, ele afirmou que, após as férias, retornará para contribuir com a transição no Ministério da Justiça. Nos últimos dias, Paes e Cappelli trocaram mensagens nas redes sociais, com o prefeito mencionando o secretário-executivo em relação a uma situação de extorsão envolvendo uma empreiteira na Zona Oeste da cidade. Cappelli, que atua como ministro da Justiça interino, respondeu considerando o caso "inaceitável" e afirmou ter acionado equipes da Polícia Federal (PF) na capital.

