Carlos Bolsonaro ataca marketing proposto pelo Centrão para a campanha de seu pai

247 - "Vou continuar fazendo o meu aqui e dane-se esse papo de profissionais do marketing", escreveu o vereador Carlos Bolsonaro no Twitter, atacando a orientação dada pelo Centrão que comanda a comunicação da campanha à reeleição do ocupante do Palácio do Planalto. Carlos é o responsável pelas redes sociais do pai.

Carlos se insurgiu contra um dos slogans da campanha publicitária: "Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, seremos uma grande nação".

Numa das inserções, de 30 segundos, Bolsonaro aparece numa roda de conversa com jovens, em que exalta Deus, a família e destaca a importância de que eles ouçam os conselhos dos pais. A equipe de marketing do partido também retratou um presidente calmo, para tentar diminuir a percepção de que o líder tem temperamento explosivo.

Para Carlos, esta linguagem dos publicitários é artificial. O filho de Bolsonaro argumenta que é sua suposta espontaneidade que o diferencia dos demais candidatos.

O marqueteiro do PL que atuou nas propagandas que serão veiculadas até 11 de junho é Duda Lima, indicado pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.

Diante das queixas de Carlos, conselheiros de Bolsonaro têm tentado conciliar a visão do vereador e incorporar sugestões feitas por ele nas peças preparadas pela equipe de marketing, informa a Folha de S.Paulo.



