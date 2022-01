Carnaval 2022: capitais começam a cancelar desfiles e saídas de blocos de rua

Apoie o 247

247- O aumento de casos confirmados de Covid-19 pré e pós festas de fim de ano, tem feito as grandes cidades brasileiras decidirem cancelar a realização do Carnaval 2022. Até o momento, apenas São Paulo confirmou que manterá os desfiles e blocos de rua. Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza cancelaram o evento.

Um levantamento feito pelo Instituto Todos pela Saúde (ITpS) mostrou que a variante Ômicron chegou a atingir quase 70% dos casos positivos no dia 25 de dezembro, sendo encontrada em oito estados.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, além das cidades, artistas e blocos também estão cancelando suas programações para fevereiro. Em São Paulo, 64 atrações de rua foram anuladas, entre elas estão os das cantoras Daniela Mercury (Pipoca da Rainha) e Gloria Groove (Bloco das Gloriosas), a produtora de funk Kondzilla (Bloco do Kondzilla) e o ator e cantor Tiago Abravanel (Bloco do Abrava).

