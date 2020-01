Carne bovina já é um dos produtos mais visados por assaltantes

Levantamento aponta que no último mês, secretarias de 11 Estados e do Distrito Federal comunicaram 23 ocorrências de roubos de carne bovina. Houve casos de roubo de gado vivo, direto do pasto edit

247 - Levantamento aponta que no último mês, secretarias de 11 Estados e do Distrito Federal comunicaram 23 ocorrências de roubos de carne bovina. Houve casos de roubo de gado vivo, direto do pasto.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que "de acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Segurança Privada (Contrasp), a situação de violência contra as transportadoras e frigoríficos colocou as empresas do setor de carnes diante de uma situação inédita: caminhões têm saído para a estrada acompanhados de escolta armada (o que aumenta ainda mais o custo do produto)."

A matéria ainda lembra que "com o aumento das exportações para a China, a oferta de carne no Brasil diminuiu e os preços aumentaram. A alta acumulada em 2019 foi de 32,4%. Um caminhão lotado de carne passou a valer entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão, o que atraiu os bandidos."