Carro de juiz atacado, atentado no Rio, em Minas e na Folha: violência bolsonarista avança a meses das eleições

Por Laís Gouveia , 247 - Com Jair Bolsonaro em segundo lugar nas pesquisas e com indícios de que o ex-presidente Lula poderá ganhar já no primeiro turno das eleições, extremistas aumentam o tom da violência contra os órgãos democráticos brasileiros, seguindo o tom do chefe do executivo brasileiro que recorrentemente dá indícios que não respeitará o resultado das urnas, inclusive colocando em xeque a segurança e a credibilidade da mesma.

Abaixo, listamos alguns dos atentandos promovidos por extremistas em um curto espaço de tempo:

Atentando na Folha de S.Paulo

A janela da sede do jornal Folha de S. Paulo foi atingida por um tiro, na noite da última quarta-feira (6). O edifício fica na região central de São Paulo. A informação foi confirmada pelo próprio jornal.

Agora, o caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Policiais do 77º Distrito Policial, de Santa Cecília, foram ao local nesta quinta. Um projétil foi encontrado nas imediações da sede do jornal.

Segundo a Folha, por volta das 22h30 de quarta, um projétil atingiu a perfurou uma janela da redação, que fica no quarto andar do prédio. Jornalistas estavam no local e ouviram um barulho. Ninguém foi atingido.

Atentado em Minas

O agropecuarista Rodrigo Luiz Parreira, apontado como um dos autores do ataque com drone a um ato que teria a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, foi preso no sábado (2) a pedido do MPF (Ministério Público Federal), que investiga o caso.

A prisão ocorreu não diretamente por causa do uso do drone, mas pela aquisição irregular de armas de fogo identificada pelo MPF. Rodrigo está no Presídio Uberlândia 1, segundo a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

O agropecuarista já tem condenação por estelionato em Minas Gerais e por roubo em Goiás.

Atentado no Rio

O homem que lançou fogos de artifício em ato na Cinelândia na noite desta quinta-feira (7) na Cinelândia, região central do Rio, com a presença de Lula, tentou fugir dos policiais, mas foi encurralado pelos agentes, informou a corporação.

Dois artefatos foram atirados contra a plateia que acompanha ato do pré-candidato.

Informações iniciais davam conta que dois estrondos foram ouvidos no meio da multidão, que foi atingida por duas garrafas pets. Em seguida, um mau cheiro tomou conta do local.

Atentado contra juiz

Responsável pela ordem de prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, o juiz Renato Borelli, da 15ª Vara da Justiça Federal em Brasília, foi alvo nesta quinta-feira (7) de um ataque enquanto dirigia, logo após deixar sua residência na capital federal. No início da tarde, o carro foi atingido por fezes de animais, ovos e terra. As informações são do portal G1.

O juiz não se feriu. Ele teve a visão prejudicada no momento do ataque porque parte do vidro dianteiro ficou manchado. Mas conseguiu controlar o carro.

Renato Borelli autorizou a operação da Polícia Federal que no último dia 22 prendeu o ex-ministro da Educação e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, suspeitos de cobrar propina para liberação de verbas públicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mesmo sem cargos no ministério.

