Celso Amorim: Bolsonaro é um perigo para o mundo

247 - O diplomata e ex-ministro Celso Amorim falou à TV 247 sobre os riscos que Jair Bolsonaro e seu governo representam para a humanidade em decorrência das políticas absurdas sobre o clima, sobre o combate ao novo coronavírus e sobre as práticas geopolíticas.

“Bolsonaro é um perigo para o mundo. É um perigo para o mundo em função do clima, em função do coronavírus, pelo imprevisível que pode ser nossa relação pela estabilidade da América Latina”, afirmou.

Ele ainda ressaltou que órgãos de todo o mundo voltam os olhares preocupados ao Brasil pela instabilidade que tem Bolsonaro. “Por que o Financial Times e esses jornais estão tão preocupados com o Bolsonaro? Você acha que eles estão preocupados com os direitos dos trabalhadores no Brasil? Ou preocupados com a integração latino-americana? Ou preocupados com a nossa política com a África? Claro que não, eles estão preocupados com a eventualidade de um governo unipessoal que possa de repente ir para um outro lado. Nunca será um governo de esquerda, mas pode ser um governo que resolva tomar um ato imprevisto, que eles não controlam”.

