Celso de Mello será relator do pedido de inquérito sobre acusações de Moro

Decano do Supremo, Celso de Mello foi sorteado nesta sexta-feira relator do pedido de inquérito feito pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, para apurar as acusações feitas pelo agora ex-ministro Sergio Moro, entre as quais obstrução da Justiça e crime de responsabilidade ao tentar interferir nas atividades da Polícia Federal.

Sendo relator, será Celso de Mello responsável por autorizar as diligências, como o interrogatório de Moro e de outras testemunhas, ou mesmo a quebra de sigilos.

